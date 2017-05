FlyViking oppretter rute fra Vesterålen

FlyViking har vært på vingene i seks uker: - Vi hadde en rolig start med lite belegg, men så kryper vi oppover Administrerende direktør i FlyViking, Stein Terje Dahl, er godt fornøyd med flyselselskapets første to måneder.

Det opplyser gründer av selskapet, Ola Giæver på Facebook.

Ifølge posten til Giæver er det snakk om daglige avganger mellom Stokmarknes - Bodø og Tromsø som står for døren.

Fly Viking klar for Evenes Ifølge administrerende direktør Stein Terje Dahl i Fly Viking har selskapet for lengst kartlagt Evenes som aktuell for selskapet.

Stein Terje Dahl i FlyViking bekrefter oppstarten.

– Vi kommer til i løpet av juni til å starte med en produksjon som går sør for Tromsø. Og Skagen ligger tung inne. Det kan jeg bekrefte, sier han til VOL.

Han forteller at de er noen få timer unna å få en bekreftet startdato.

– Vi synes det er spennende å starte ruter her og ser frem imot det.

FlyViking øver på Andenes Lufthavn: – En godt egnet flyplass å trene på Fredag og lørdag trener flere piloter i tur og orden å lande og lette ved Andenes Lufthavn.

Dahl forteller om tre landinger på Skagen daglig.

– Vi starter med tre ganger om dagen. Første runde er en daglig avgang midt på dagen fra Tromsø til Stokmarknes, som flyr videre fra Stokmarknes til Bodø tidlig ettermiddag. Vi vil så fly ei rute fra Bodø til Stokmarknes klokken 16:45 med retur til Bodø.

I tillegg vil selskapet opprette en kveldsrute klokken 19:40 fra Bodø til Stokmarknes som så flyr videre til Tromsø.

I tillegg opprettes det rute Evenes-Tromsø.

FlyViking har landet i Hammerfest: Forsinket jomfrutur Det nordnorske flyselskapet FlyViking startet mandag ruteflyginger mellom Tromsø, Hammerfest og Bodø, men dårlig vær skapte problemer for jomfruturen.

– Hva er årsaken til at dere går for dette tilbudet?

– Vi ser at det er stor etterspørsel etter billigere billetter og andre rutetider enn det som finnes i dag. Jeg tror FlyViking kan være konkurransedyktige på pris. Det er et marked for oss.

Som kjent er Skagen ikke en del av det statssubsidierte FOT-nettet. FlyViking rute flys i direkte konkurranse med Widerøe.

– Vi har også en «handlingpartner», som kan ta seg av det som skjer på bakken der. Nå gjenstår det bare litt dialog med Avinor før vi kan starte opp, sier Dahl.

Det er Securitas som skal ta seg av bakketjenestene til FlyViking på Skagen.

– De tar seg av bakketjenestene for oss på de små flyplassene, forteller Dahl.

Securitas vil «vinke inn» fly, lede passasjerer, sette på bremseklosser, sjekke inn og ta seg av bagasjehåndteringa.

Avising av flyene er det imidlertid Widerøe som tar seg av.

– Velkommen!

Catharina Solli, informasjonssjef i Widerøe, reagerer slik på nyheten fra FlyViking:

– Vi ønsker all konkurranse velkommen. Det er noe som skjerper oss.

– Vil dere gjøre noen grep for å møte den konkurransen?

– Vi vil i grunn ikke si noe mer enn det at vi ønsker all mulig konkurranse velkommen, sier hun.