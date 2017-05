Forvandlingsnummeret

Det sier Landsås-trener Eirik Risbøl etter at laget ikke var til å kjenne igjen fra det mildt sagt begredelige 0-9-tapet for Lofoten i lokaloppgjøret mot Medkila. Ut kom et lag som var revansjesugne, og som skulle hente hjem seieren i lokaloppgjøret.

- Egentlig er jeg ikke overrasket over dette. Jeg visste at laget hadde potensial til å hente hjem seieren i dag. På vårt møte etter Lofoten-oppgjøret var vi nødt til å ta en prat som blant annet inneholdt en bolk om å hate og tape, sier Risbøl etter den overraskende 1-0-seieren.

Medkila-trener Thomas Bergland er skuffet, men fattet etter at laget gikk på tap i lokaloppgjøret.

- Landsås fortjener litt ære for måten de står fram på i denne kampen. De tar krigen i dag, og vil virkelig hente hjem seieren. Det fortjener de ros for. Så skal det sies at jeg ikke er fornøyd med vår egen innsats tirsdag, sier Bergland.

Fakta

Landsås-Medkila 1-0

Landsåsbanen, 4.-divisjon, tirsdag.

Mål: 1-0 Aleksander Småback (42)

Gult kort: Thomas Mikalsen, Daniel Windstad og Asad Mahamud, Landsås. Fredrik Steinsvik (42), Medkila. Stian Reppen Pettersen, Mathias Reppen, Per Christian Ingebrigtsen, Medkila.

Dommer: Simen Albrigtsen Eilertsen, Kilkameratene

Landsås: Lars Robin Blix Johansen, Michael Mikalsen, Håvard Isaksen, Patrik Lärkerud, Andreas Ervik, Kenneth Fredheim, Aleksander Småback, Thomas Mikalsen, Daniel Windstad, Jonas Holmen, Ole Kristian Frikstad. Også benyttet: Sondre Bjørkelund, Asad Hasan Mahamud, Victor Langnes, Krister Skallebø Nilsen, Mats Mehus, Mikael Ervik

Medkila: Kristian Ørnsrud, Marcus Ursin Ingebrigtsen, Emil Kajander, Stian Johansen, Thomas Bergland, Fredrik Steinsvik, Tobias Borch, Mathias Reppen Pettersen, Stian Reppen Pettersen, Michael Knutsen, Per Christian Ingebrigtsen. Også benyttet: Sivert Soltun, Magnus Reppen Samuelsen, Dee Thoo Law, Andreas Strøm Hansen.