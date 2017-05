Gladnyhet fra meteorologen!

– Sakte, men sikkert kommer de gode temperaturene, sier Rune Skoglund, vakthavende meteorolog ved Vervarslinga for Nord-Norge.

Sol, men ikke varmt

Selv om snøen fortsatt dalte ned 8. mai, kan det være det siste vi ser til snøbygene på en god stund.

Fra og med tirsdag sprekker skydekket og solen vil titte fram.

– Det blir ikke strålende varme, men solen kommer fram. Til og med torsdag ser det bra ut.

– Hva med temperaturene?

– De vil jeg ikke snakke om. Vi får nøye oss med at det faktisk er plussgrader, sier Skoglund humoristisk, og legger til at det er snakk om tre–fire grader.

Lovende 17. mai-prognoser

Skoglund forteller at temperaturene vil øke på sikt, og kanskje kan man se tosifrede plussgrader på gradestokken inn mot 17. mai.

– Det er veldig tidlig å si noe om 17. mai-været, men det går rett vei. Det blir mye fint vær fremover, forsikrer han.

Temperaturen stiger

En annen meteorolog melder via sin værblogg at mye tyder på at vi får mildere luftmasser inn mot nasjonaldagen.

– Mye tyder på at temperaturene vil stige rett i forkant av 17. mai, og foreløpig ligger det an til at det blir mildere luftmasser enn det som er normalt for årstiden på nasjonaldagen. Andre detaljer må man vente med å si noe om, skriver Eirik Samuelsen på facebooksiden «Eiriks værblogg».