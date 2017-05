Ble stoppet full sør for Harstad

Det melder Politiets operasjonssentral i Midtre Hålogaland. Det ble tatt nødvendige prøver av personen som ble siktet for promillekjøring, og førerkortet ble deretter beslaglagt.

Det har ellers vært en rolig natt for politiet, men i Narvik måtte nødetater rykke ut til et bolighus i Malmveien etter en melding om røykutvikling. Det viste seg at det ikke hadde vært en brann, men røyk fra en ovn.

- Ingen skader, melder politiet.