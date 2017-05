Kystjegerkommandoen på bytur

Oppsatt på kjøretøy og ved bruk militærutrustning og støtte fra Bell 412 helikopter fra 339 skvadronen vil soldatene utsettes for komplekse og kaotiske situasjoner. Hensikten er å forberede oss på potensielt fremtidige oppdrag, opplyser Kystjegerkommandoen i en melding tirsdag

Aktiviteten, intensiteten vil være høy og situasjonene vi må løse, komplekse.

Øvelsen arrangeres av en liten spill stab som utarbeider scenario, oppdrag, situasjoner, koordinerer med eksterne og står for sikkerheten, samt varsling.

Realistiske øvelser er nødvendig for at Forsvaret skal kunne løse sine oppgaver på en god måte. Øvelsene er også en kvalitetssikring av at KJK, ferdigheter og planverk virker etter hensikten og tilfredsstiller de kravene som gjelder.

Informer barna:

Kystjegere i uniform og utrustning vil være fullt synlig i sentrum, stangnes og fagerlia. Personellet vil være utrustet med våpen, militære kolonner vil være på veiene, og helikoptre i luften.

Kystjegerkommandoen ber foreldre informere barna om øvelsen.

- Siden vi vil være forholdsvis synlige i bybildet under denne øvelsen, oppfordrer vi foreldre om å forberede sine barn om våre soldater. Det kan være lurt å påpeke at dette ikke er farlig og det kun er en øvelse som pågår. Vi vil også gjennomføre god varsling og være synlig tilstede med sikkerhetskontrollører i områder der vi skal gjennomføre aktivitet, opplyses det fra Kystjegerkommandoen tirsdag.