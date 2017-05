Den økende arbeidsledigheten

I dag feirer vi alle kampene vi har vunnet, vi samler oss for alle kampene vi står overfor og vi hedrer alle de som har gått foran og vist vei.

Jeg har lyst til å bruke litt tid på å snakke om en av de virkelige store utfordringene vi står overfor, nemlig arbeidsledighetskrisa. For mens Høyre og Frp bagatelliserer det faktumet at vi har den høyeste arbeidsledigheten på tjue år, er ikke jeg redd for å kalle en spade for en spade. Dette er en krise.

De siste årene har vi sett at arbeidsledigheten blant unge øker kraftig i Norge. Mange unge står både utenfor arbeidsliv og skolegang. Når ungdommer står utenfor, tappes framtida for ressurser. For ungdommer er nemlig framtidas viktigste ressurs. Vi som er unge i dag er morgen dagens snekkere, leger, lærere, sykepleiere, ingeniører og bussjåfører. Derfor er det så viktig at unge som havner utenfor, kommer raskt tilbake inn i arbeidslivet igjen.

Og jeg må ærlig innrømme at jeg blir opprørt når Høyre og Frps svar på hvordan vi skal få flere unge i arbeid, er å åpne opp for flere midlertidige stillinger. Det er et dårlig svar. For alle vi vet at midlertidige stillinger kun fører til en ting – og det er flere i midlertidige stillinger. Det gir ikke oss unge som er usikre på om vi kommer til å ha en jobb i framtida noen grunn til å bli beroliget.

Høyre og Frp argumenterer med at midlertidige stillinger gir flere muligheten til å få en fot inn i arbeidsmarkedet. Men det hjelper lite når arbeidsgiveren står fritt til å kappe av deg foten. Det er vanskelig nok for oss unge å komme seg inn på boligmarkedet som det er, om med midlertidige stillinger blir veien bare enda lenger. Vi vil slite med å få lån, og det er en stor påkjenning å leve i uvisshet om du har en jobb å gå til neste måned eller neste uke.

AUF og Arbeiderpartiet går inn i valgkampen med et løfte om at unge arbeidsledige skal få tettere oppfølgning gjennom et eget NAV Ung. Vi går inn i valgkampen med et løfte om at alle yrkesfagelever som er kvalifiserte skal få en læreplass, slik at de får fullført utdanninga si. Og vi går inn i valgkampen med et løfte om å innføre et aktivitetsreform for å hindre at unge faller utenfor arbeidslivet, og at de som delvis er uføre får mulighet til å bidra med den kapasiteten de har.

Kjære venner

Ingen sak i politikk er vunnet for alltid, og vi må igjen stå sammen som en bevegelse. For et samfunn med små forskjeller og like muligheter.

Vi unge fortjener en regjering som prioriterer vår framtid. En regjering som setter arbeid til alle foran skattekutt til de aller rikeste. En regjering som lytter til ungdom og tar oss på alvor. En regjering som sørger for at vi kan skape en bedre framtid sammen.