Folket skal velge

Det melder kommunen på sine hjemmeside denne uke. Søndag 29. mai og mandag 30. mai vil det være åpne valglokaler ved Moelv grendehus , Flesnes oppvekstsenter, Vik oppvekstsenter og Kvæfjord rådhus. Det er mulig å forhåndsstemme ved rådhuset på Borkenes.

Rådgiving for kommunereformen står det på stemmeseddelen. Her kan en stemme over om Kvæfjord kommune skal være selvstendig eller gå sammen med andre kommuner som for eksempel Harstad. En kan også krysse av for; vet ikke.

En ber også innbygger krysse av for den ene alterneativet:

- Indre Gullesfjord bør fortsatt være en del av Kvæfjord kommune.

- Indre Gullesfjord bør overføres til Sortland kommune.

- Indre Gullesfjord bør overføres til Lødingen kommune.

Kvæfjord kommune må ha avklart om de ønsker å være selvstendig eller om de vil slå seg sammen med en større enhet. Svaret må de ha klart 1. juli.

Fylkesmannen i Troms må melde inn forslag til ny struktur til Kommuneal- og fornyingsdepartementet innen 1. oktober.

Dersom Kvæfjord kommune skal slå seg sammen med andre kommuner vil dette trolig skje innen 1.1.2020, melder kommunen på sine hjemmesider denne uke.