Liverpool har kun ett stopp i Nord-Norge i sommer

Bengt Are Pettersen i Stokmarknes IL gleder seg til å være med å arrangere Liverpools fotballskole i august. Han er nøye med å understreke at skolen er for alle fotballfans.

– Ja, så absolutt. Dette er selvsagt for alle barn og ungdommer som liker å spille fotball. Her blir det veldig mye å lære, for fotballelskere i alle aldre, sier Pettersen.

Han opplyser at det er svært bra dersom også voksne trenere melder seg på, uavhengig av klubbtilhørighet.

– Det er åpenbart mye å lære for alle som holder på med fotball. Pettersen sier at fotballskolen er flyttet til første helgen i august.

Foreløpig er det tett under 60 påmeldte, og det betyr at det er mange ledige plasser. Formålet med skolen er å utvikle fotballferdighetene til gutter, jenter, utespillere og keepere i alderen 6 - 14 år.

Vesterålen er eneste stopp i Nord-Norge for den populære fotballskolen fra Liverpool. En heldig deltager vil bli trukket ut til å delta på LFCs fotballskole i selveste Liverpool.

Deltageren fra hver skole vil bli valgt på grunnlag av sin holdning som fotballspiller både på og utenfor fotballbanen, og på skolen må de vise sine ferdigheter og egenskaper som kreves.