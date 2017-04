Fylkesordføreren går inn for ett samlet Nord-Norge

Det er kun en sak som står på sakslista, nemlig behandlingen av regionreformen.

I regjeringspartiene og samarbeidspartienes forslag skal landet deles opp i ti regioner. Her er Nordland, Troms og Finnmark foreslått som én region, men som merknad står det at «regjeringen blir bedt om å gjennomføre en egen prosess der det blir brukt litt tid på å finne inndeling i Nord-Norge for å få til en eller to regioner».

Tidligere i vinter vedtok fylkestinget at de ville be om et ekstraordinært fylkesting så snart regjeringa la fram sin proposisjon om regionreformen. Denne proposisjonen ble lagt fram like før påske, 6. april, skriver Troms fylkeskommune på sin hjemmeside.

Regjeringen i Prop 84 S framstiller tre hovedalternativ for regioninndeling i Nord–Norge. I saksdokumentene for fylkestingssamlingen kommer det fram at at fylkesordføreren, Knut Werner Hansen, innstiller til følgende vedtak:

A) Fylkestingets primære tilnærming er alternativ 1 – sammenslåing av de tre nordnorske fylkene.

B) Subsidiært går fylkestinget inn for alternativ 3 – sammenslåing av Finnmark og Troms med grensejustering i sør, slik at framtidig grense går ved Tysfjord. En grense ved Tysfjord vil i sterkest grad sammenfalle med kriteriene for inndeling av regionalt folkevalgt nivå som er redegjort for i proposisjonens kapittel 3, og som Stortinget har sluttet seg til, jf Innst 377 S (2015-2016). Fylkestinget mener det eneste aktuelle alternativet til dette vil være fylkesgrensa som i dag, justert slik at grensa sammenfaller med grenser for nye sammenslåtte kommuner.

C) Fylkestinget vil avvise alternativ 2 – sammenslåing av Troms/Nordland. Det foreligger ikke vedtak som støtter en slik strukturering av landsdelen. Dette ville gå på tvers av naturlige regioner innenfor samferdsel, kompetanse og helse, og det sammenfaller ikke med noen statlige inndelinger.

D) Dersom det ikke er mulig å få til andre løsninger, tilrår fylkestinget en videreføring av tre fylker med grensejustering i sør, slik at framtidig grense mellom Nordland og Troms går ved Tysfjord.

Her kan du lese saksframlegget.