Derfor skal du ikke tine kjøtt i kjøleskapet

Forskere på forskningsinstituttet SP Food and Bioscience i Gøteborg har både tint og frosset en rekke ulike matvarer for å finne fram til de beste metodene. Og selv om en del påstår at det beste er å tine kjøtt og grønnsaker langsomt i kjøleskapet, mener altså ikke forskerne at dette stemmer.

De har nemlig konkludert med at den beste måten å tine frossent kjøtt eller fisk på er å legge den innpakkede maten i kaldt vann.

Det skriver Forskning.no.

Forklaringen på dette er ifølge forskningsartikkelen at vann leder varme bedre enn luft, og at jo raskere maten tines - jo bedre blir den. Da skal nemlig kjøttet bli både saftigere og bedre.

Og frosne grønnsaker kan du gjerne tine enda raskere - for eksempel i kokende vann.

I artikkelen går de så dypere i materien: Årsaken til at rask nedfrysing og opptining er best for maten er fordi det ved gradene like under null omdannes mest iskrystaller, som igjen ødelegger cellene og gjør at matvaren mister evnen til å holde på væske etter at den er tint. Da blir kjøttet tørt og grønnsakene slappe. Derfor skal maten komme raskest mulig forbi frysepunktet.

Men helt til slutt minnes det også om at dersom man ikke skal bruke maten straks etter tining, så må den inn i kjøleskapet for oppbevaring.

