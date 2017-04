Fant død hval i sjøen

- Hvalen er mellom 12 -15 meter lang. Jeg regner med at den er full av gass og den har nok ligget lenge i havet, sier Ronny Myhre som tilfeldigvis observerte kadaveret lørdag formiddag.

Myhre tror at hvalen er i ferd med å eksplodere.

- Den er helt hvit og går nok snart i oppløsning. Jeg tipper at den havner i fjæra etter hvert, sier han.

For langt unna

Når VOL tar kontakt med Kystvakta for å høre om de har planer om slepe vekk hvalen, er svaret nei.

- Vi kjenner til at den ligger der, men har ikke noe fartøy som er nærme nok til at vi kan gjøre det akkurat nå. Avstanden blir for stor, men det kan hende at det byr seg en anledning seinere. Men det kan også være andre som kan gjennomføre slike oppdrag, som for eksempel Redningsselskapet. De har i alle fall sterke nok fartøy til å gjøre det, sier vaktsjef Charles Blålid til VOL.

Krevende oppdrag

Hos redningsskøyta Knut Hoem på Myre i Øksnes, kjenner de ikke til at de ligger en død hval som er lokalisert ikke alt for langt unna.

- Vi har slept døde hvaler tidligere, men det er ikke en type oppdrag som vi er veldig glad. De er ganske krevende ved at vi må kaste alt utstyret etter at vi er ferdig siden hvalen ofte er i dårlig forfatning. Men dersom vi får beskjed om å gjøre det, så sier vi selvsagt ja, slår skipper på Knut Hoem, Anders Remme fast.