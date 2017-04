– Skremmende at politiet har nok ressurser til å jage scooterførere, men ikke til å stoppe fyllekjørere i byen

Reidar Johannessen ble onsdag ettermiddag vitne til fyllekjøringen til den 28-år gamle mannen som ble pågrepet på Stakkevollveien i Tromsø.

– Det startet med at jeg måtte bråbremse da han kom inn på Stakkevollveien uten å se seg for fra Håndverkerveien på Skattøra. Han kjørte først i 20 km/t og holdt på å havne i grøften, men så rykket han til ratten og var plutselig over i motsatt kjørefelt, forteller Johannessen.

Varslet politiet flere ganger

Ferden fortsatte langs Stakkevollveien mot sentrum og det skal ha oppstått flere farlige situasjoner underveis, men Johannessen sier det heldigvis var lite trafikk på veien.

– Jeg slapp han forbi meg, og fulgte etter. Da vi kom til Grøholt-bakken gasset han voldsomt på for å komme seg opp til en bolig, og holdt på å treffe flere fotgjengere. På dette punktet hadde jeg allerede ringt politiet en gang, og så ringte jeg på nytt da han forlot bilen på tomgang og gikk inn i en bolig, forteller Johannessen.

– Jeg ga politiet registreringsnummeret, fortalte om kjøringen og at han hadde holdt på å kjøre ned fotgjengere, men det ble mye fram og tilbake med operatøren til politiet som sa de ikke hadde biler tilgjengelig.

Kjørte ut

Etter en kort stund kom sjåføren ut av boligen og satte seg tilbake i bilen. På dette punktet hadde Johannessen kjørt ned bakken igjen, og så sjåføren komme ned bakken i en voldsom fart i speilet sitt.

– Jeg fikk grønt lys og kom meg inn på Stakkevollveien igjen, og så i speilet at han kjørte rett i grøfta på motsatt side av veien. Så jeg snudde og stoppet foran bilen, og fikk sjåføren ut. Jeg kjente alkohollukta og ringte politiet igjen og sa at han nå hadde kjørt utfor. Da dukket de opp ti minutter senere, forteller Johannessen.

– Sjokkert

Debatten om politiets ressursbruk har blusset opp kraftig igjen etter helgas snøscooter-sak, og den har også Johannessen fått med seg.

– Jeg er ganske sjokkert over at politiet ikke tok det jeg sa på alvor. Jeg var litt usikker på om vi var i Grøtholt-bakken eller Thyholt-bakken, men forklarte så godt jeg kunne. Jeg måtte også gjenta registreringsnummeret på bilen flere gangen, og trodde operatøren hadde skrevet det ned, men det endte med at jeg måtte kjøre tilbake for å gi det til operatøren en gang til. Jeg ville jo ikke at han skulle bare kjøre videre. Det er skremmende at de har nok ressurser til å fly helikopter etter scooterførere i fjellet, men ikke til å stanse en fyllekjører på en trafikkert vei midt på øya, sier Johannessen.

– Prioriteringer

Johannessens første telefon til politiet kom 14.53 og politiet var på stedet 15.14. Operasjonsleder Roy Tore Meyer ved Troms politidistrikt sier dette ikke kan sees på som noe større tidsavvik.

– På et tidspunkt hvor vi hadde kontakt med tipseren, hadde vi ikke noen ledige biler og andre oppdrag som måtte ferdigstilles før vi kunne omprioritere ressursene. Nå er det nødvendigvis sånn at vi ikke alltid har en ressurs klar til alle oppdrag som kommer inn og må gjøre prioriteringer. Vi holdt kontakten med tipseren slik at vi hadde fokus på oppdraget og var klar til å sende vår første ledige bil til stedet, sier Meyer, og fortsetter:

– Vi kan ikke være på pletten når alle og enhver forventer det, til enhver tid. I en ideell verden er det slik, men ikke i den virkelige verden.

– Måtte lete etter bilen

Meyer sier også at de slet med å lokalisere den aktuelle bilen.

– Det skal nevnes at tipseren ikke var like tydelig hele veien, så vi måtte kjøre rundt kvartalet for å lete etter bilen. Operatøren hadde han lenge på tråden og tipseren virket avvisende når det ble nevnt at vi ikke kunne rykke ut med en gang. Det ble også en del forvirring rundt registreringsnummeret på bilen. For å kunne gjøre jobben vår mest mulig effektivt må vi vite nøyaktig hvor vi skal sånn at vi kan sende mannskapet vår til rett sted så raskt som mulig, sier Meyer.