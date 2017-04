Når Widerøe flytter fra Narvik til Evenes økes busstilbudet

- Vi ser det som svært viktig å gripe sjansen nå når flytrafikken legges om i vår region for å opprette et godt busstilbud som blir brukt av flest mulig, sier Tor Asgeir Johansen i en pressemelding fra Ofoten regionråd.

Det framgår av meldingen at det har vært flere møter mellom selskapet Boreal Travel, Ofoten regionråd og Narvik kommune der spørsmål om nye ruter har vært drøftet, melder fremover.no denne uke

Det beskrives som at det nå er et vindu åpent for dette, og at det med god markedsføring skal være mulig å forme reisemønsteret slik at kollektivtransport tur og retur mellom Narvik og Evenes blir det foretrukne alternativet for innbyggerne i regionen.