Ole-Kristians hilsen til søringene har fått over 400.000 visninger: – Det er bare gøy å bli kjendis for en ettermiddag eller to

Ole-Kristians hilsen til søringene har fått over 400.000 visninger: – Det er bare gøy å bli kjendis for en ettermiddag eller to

Mens de i sør hadde opp mot 20 grader sist helg, har det kommet over 40 millimeter nedbør i Tromsø siden forrige fredag. Ole-Kristian Berg synes likevel vi har det fint her i nord.