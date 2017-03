Nye lærere kan få slettet halvparten av studielånet

Det er de som starter på lærerstudiet i høst og som fullfører et femårig løp, som vil få slettet deler av studielånet sitt.

– Regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF er enige om å etablere en ny ordning for ettergivelse av studielån for studenter som fullfører femårig lærerutdanning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Nyutdannede lærere kan få slettet om lag 160.000 kroner, rundt halvparten av studielånet. Ordningen gjelder de som starter på utdanningen høsten 2017 eller senere.

– Svært god ordning,

Ordningen er tredelt. De som fullfører femårig lærerutdanning på normert tid, får 50.000 kroner. De som fullfører femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 på normert tid får ytterligere 55.000 kroner. Til slutt får de som fullfører femårig lærerutdanning og deretter tar lærerjobb i Nordland, Troms eller Finnmark, 55.000 kroner på toppen av det igjen.

– Dette er en svært god ordning som på det meste vil dekke rundt halvparten av studielånet til nyutdannede lærere. Dette bør gjøre det enda mer attraktivt å utdanne seg til lærer i barneskolen og ta jobb i Nord-Norge, sier kunnskapsministeren.

Den konkrete innretningen av tiltakene blir omtalt i revidert nasjonalbudsjett i mai. Dette gjelder blant annet hvor lenge man må jobbe som lærer i Nord-Norge før man får slettet gjelden.

Begynnerlønn på 480.000

Fra høsten innføres en ny, femårig lærerutdanning for alle som vil bli lærere i barne- og ungdomsskolen. Den nye lærerutdanningen gir studentene mer praksis før de skal ut i jobb – og mer tid til faglig fordypning.

– Ved å ta masterutdanningen for lærere får du en solid og god utdanning, samtidig som du får god startlønn. En lærer med master har i dag en begynnerlønn på 480.000 kroner, understreker Røe Isaksen.

Norge trenger over 35.000 nye lærere de neste ti årene for å erstatte ufaglærte og lærere som går av med pensjon.

Kritiske studenter

Norsk studentorganisasjon (NSO) like ikke forslaget. De vil heller ha mer penger til alle.

– Dette er et dyrt tiltak for én gruppe studenter. NSO mener studiestøtten skal være universell og at pengene heller bør brukes til en generell heving av studiestøtten for alle, sier Marianne Andenæs, leder i NSO.

Hun mener det er studentenes faglige interesser og ambisjoner som skal avgjøre studievalg

– Det er merkelig å favorisere én type studier når Norge er avhengig av kompetanse i bredden.

