Ole-Kristians hilsen til søringene: - Trenger faen ikke godvær for å kose oss

Mange her i nord som har venner og familie sørpå fikk nok en del spydige meldinger om været sist helg. Ole-Kristian Berg fikk til slutt nok, og spilte inn en hyggelig videohilsen til alle sørpå.

– Jeg har mange dårlige kompiser som bor sørpå som har maset om at det er så fint med utepils, griling og godvær i helga. Jeg er tromsøgutt i hjertet og tenkte bare «faen også», vi har det jo ganske bra her i nord også, forteller Berg.

Videosnutten delte han på sin private Facebook-side, og har i skrivende stund rundt 33.000 visninger og nesten 500 delinger.

– Humoren kan ingen ta fra oss

Berg hadde ikke sett for seg den massive responsen, og fikk seg en gledelig overraskelse når han våknet onsdag morgen.

– Det er litt overveldende, men jeg er en mann med god selvtillit og hvis jeg kan bidra med litt humor opp i det hele så er det utelukkende positivt. Vi lar oss ikke stoppe av litt snø, og humoren kan ingen ta fra oss, sier Berg.

– Traff en nerve

Filmen ble spilt inn i 2–3 minusgrader tirsdag ettermiddag, og Berg utelukker ikke at han vil følge opp med flere snutter utover vinteren.

– Det er bare gøy å bli kjendis for en ettermiddag eller to. Jeg tror filmen traff en nerve, og det var et artig lite stunt i en ellers kald og hard hverdag her i nord, sier Berg.