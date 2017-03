Her må meteorologen grave seg fram til snømåleren

Det har snødd kraftig siden fredag i forrige uke, og det toppet seg med 22 centimeter nysnø det siste døgnet. Onsdag morgen måtte meteorologene måke seg vei fram til snømåleren ved Vervarslinga, som viste 91 centimeter.

– Det kom rimelig mye snø det siste døgnet, ja, sier Håvard Larsen, meteorologikonsulent ved Vervarsling for Nord-Norge.

Fortsetter i samme spor

Om du begynner å bli lei av snømåking, så sliter du nok de neste dagene.

– I dag vil det nok komme like mye snø som i går og det kommer ganske tett med byger hele onsdagen. Torsdagen vil forsette i samme spor, men det blir forhåpentlig litt mindre snøbyger utover dagen, sier Larsen onsdag formiddag.

Kan avta noe til helga

Yr melder at det sannsynligvis blir bart i Tromsø til 17. mai, og at selv etter de verste snøvintrene har det vært snøfritt til Sankthans. Tromsøs beskjedne 91 centimeter snødybde er dessuten ingenting mot målingene i Lavangsdalen hvor snødybden er på 180 centimeter og på Pålfinnmoen i Malangen hvor det er målt 146 centimeter snø.

– Over helgen er det noe mer usikkert, men det ser ut til at snøbygene avtar noe på fredag. Det blir en og annen byge, men ikke like ille som i dag og i morgen, sier Larsen.