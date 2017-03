«En høytflyvende og alvorlig barnefilm om sorte får»

Men Oskar savner moren sin, og sammen med Levi planlegger de å ro over til Amerika slik hans forfedre gjorde.

Oskar (Odin Eikre) blir fortalt av sin vimsete og upålitelige mor (Marie Blokhus) at hun må til Amerika på et jobbintervju. Dermed må tiåringen tilbringe ferien sin med sin gretne bestefar (Bjørn Sundquist), som Oskar ikke akkurat får et perleforhold til. Derimot søker han selskap hos den psykisk handikappede bygdeoriginalen Levi (Jørgen Langhelle) og hans nærsynte hest.

Dessverre skorter det litt på innsikten og motivasjonen til det lille knippet skuespillere som bærer filmen. Odin Eikre gjør absolutt en godkjent rolle som Oskar, og det er en fryd å se vestlendingen Jørgen Langhelle som en stammende nordlending, men i løpet av filmens halvannen time rekker vi aldri å få ut potensialet til de komplekse rollene. Noe som er synd, for her kunne man lekt seg med humor, alvor og ikke minst spilt på kontrastene mellom de fargerike karakterene.

Filmens tema balanserer fint mellom høytflyvende eventyrlyst og bunnløst alvor i hva som skjer når en familie kollapser med en tiåring i sentrum. Musikken er således god til å underbygge at ikke alt går an selv om man drømmer seg bort og faktisk tror at man kan ro til Amerika.

Filmen er en smule forutsigbar, men et godt og velskrevet manus skyver denne filmen opp fra å havne midt på treet. Tempoet og lekenheten til regissøren er smart og edruelig, men her savner jeg at man kanskje utforsker formatet og gjør den enda mer frisk og kreativ med tanke på visuelle virkemidler.

En nærsynt hest med hjemmesnekra briller, noen få bæsje-vitser og en sympatisk tiåring hjelper på hos de minste, men det er kanskje ikke veldig mye å hente hos oss som har noen år på lesten.

«Oskars Amerika» er en fin og søt historie som akkurat klarer å holde interessen oppe hos seerne i litt over en time. De fine bildene fra kysten og de gode skuespillerprestasjonene bærer historien til et eventyrlystent barn, som fort blir den moralske bærebjelken hos oss voksne.

Manus og regi: Torfinn Iversen, fra Sortland. Produsent: Mona Steffensen, Original Film, Tromsø.

Oskars Amerika er filmet på Andøy og i Målselv vår/sommer 2016, og hadde norsk offisiell premiere sist fredag (24/3).