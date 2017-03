Tjeldsund vs Harstad - når frekkhetens nådegave åpenbarer seg

I et leserinnlegg i Harstad Tidende av 29.03.17 påstår et knippe (4 stykker) lokalpolitikere fra Tjeldsund at Harstad kommune «…opptrer respektløst og begår et politisk overtramp overfor en av sine nabokommuner…», på grunn av at kommunestyre i Harstad vil fatte vedtak om at hinnøysiden av Tjeldsund er velkommen inn i Harstad kommune.

Skånland kommune derimot, med sin ordfører i spissen, har i lang tid proklamert at de ønsker seg et ekteskap med Tjeldsund. Har hun spurt oss om hva vi mener om dette kravet! Dette er vel ikke mindre respektløst og et mindre politisk overtramp enn det firerbanden hevder at Harstad kommune gjør? Hvorfor slår de ikke ned på dette? Kanskje de mener det er mer aktverdig når det kommer fra en meningsfelle!

En større frekkhet enn hva disse villfarne politikerne (firerbanden) i Tjeldsund kommer med, skal en lete lenge etter! For å tilfredsstille sine egne lyster skal de altså tvinge oss som bor på hinnøysiden til underkastelse. Vi skal ikke kunne ha lov til å styre vår egen framtid. Nonsens!

Vi har ingen tro på at Skånland/Tjeldsund = Nirvana! Tvert imot så tror vi på at det blir det motsatte av Nirvana. Ikke nok med at firerbanden er frekk, de farer også med usannheter og fordreininger av fakta. De hevder at det ikke er grunn til å tro at det er flertall på hinnøysiden for tilslutning til Harstad. Hvilket institutt har de benyttet til denne undersøkelsen?

Vi vet at mellom 5 og 10 % av innbyggerne på hinnøysiden ikke vil til Harstad. Vi vet også at det er et visst antall som er usikker/ikke vet hva de vil. Men vi vet at den store majoriteten på hinnøysiden vil til Harstad. Sannsynligvis mer enn 80 %.

Firerbanden hevder også at tjenesteytingen i den nye = Nirvana blir så god! De har vel neppe lest Fylkesmannen i Troms sin slakting av Skånland kommune i brev av 28.09.16 til departementet: «Skånland kommune mangler kapasitet og kompetanse til å løse fremtidige planoppgaver. Kommunen er ikke i stand til å rullere planer i takt med samfunnsutviklingen. Skånland kommune mangler kompetanse for å ivareta kravene i sivilbeskyttelsesloven.»

«Skånland kommune oppfyller ikke kommunereformens mål om å sikre en bærekraftig samfunnsutvikling. Kommune har betydelige utfordringer med å levere gode tjenester til innbyggerne i tråd med lovfastsatte krav». osv.osv.osv.

Faktum er at nøyaktig den samme beskrivelsen kan gis om Tjeldsund kommunes evner til å ivareta innbyggernes behov!

Jeg kan ikke tro at folket på hinnøysiden vil inn i et slikt fallittbo som Fylkesmannen har beskrevet Skånland til å være.

Hinnøysiden av Tjeldsund kommune skal til Harstad. Om Skånland og rest-Tjeldsund kjenner sin besøkelsestid, ber også de om å få komme til Harstad.