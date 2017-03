Stenger grunnet mangel på oppførsel

Etter båtulykken i Harstad havn, fjerner Harstad Tidende mulighetene for å kommentere på mange saker. Årsaken er mangel på anstendig oppførsel.

- Mange av våre lesere vil nå kunne registrere at Harstad Tidende har fjernet kommentarfeltet på flere av sakene som publiseres på ht.no. Vi vil i fremtiden også være langt mer selektiv med tanke på hvilke saker vi legger ut for debatt på Facebook, sier sjefredaktør Kjell Rune Henriksen. Han understreker at dette er en direkte konsekvens av det enkelte får seg til å si på sosiale medier.

- Jeg velger å trekke det så langt som å si at enkelte mangler folkeskikk, takt og tone, sier Henriksen og tar som eksempel båtulykken i havnebassenget, da en hurtiggående båt kjørte inn i Selsbanes seil.

Krenkende

- Kort tid etter at vi publiserte artikkelen om at en båt hadde kjørt inn i installasjonen, ble det publisert kommentarer med et innhold som var upassende, for ikke å si krenkende. Dette er en merbelastning som de nærmeste pårørende skal slippe. Jeg har allerede beklaget overfor dem direkte, og jeg beklager også offentlig at de måtte oppleve dette. I den forbindelse er det også grunn til å presisere at havarikommisjonen ennå ikke har kommet til en konklusjon, og at etterforskningen er ennå ikke avsluttet.

Nettroll en risiko

Henriksen synes det er trasig å måtte gå til dette skritt.

- Vi er jo en eksponent for det motsatte: Nemlig for åpen debatt og ytringsfrihet. Men dessverre ser vi at dette i noen tilfeller ikke er mulig. Risikoen med nettroll er blitt for stor, spesielt fordi vi ikke har mulighet til å ha døgnbemanning for å moderere debattene.

- Det er jeg som står ansvarlig for alt som publiseres i våre kanaler, inklusive våre Facebook-sider. Dette ansvaret tar jeg på ramme alvor, og det er derfor Harstad Tidende nå gjør det vi gjør, sier sjefredaktør Kjell Rune Henriksen.

I skrivende stund er det ikke mulig å diskutere i sakene som ligger på HT.no mens avisen legger om sitt system.