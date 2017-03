Nå skal han få alpin-VM til Narvik

Han sitter i gruppa som skal jobbe fram en søknad for at Narvik skal få alpin-VM i 2025. Det gjør han sammen med Narvik-ordfører Rune Edvardsen, Roger Bergersen, Wenche Folberg, Erik Preiner og Eirik Frantzen. De utgjør gruppa som skal være med på å få det største mesterskapet vinterstid, nest etter vinter-OL, til malmbyen.

- Jeg er med i gruppa med tanke på våre erfaringer fra å arrangere Arctic Race of Norway. I prosessen med å formulere søknaden er det en stor jobb som skal gjøres. Her dreier det seg blant annet om å kartlegge alt fra ringvirkninger av mesterskapet til teknisk infrastruktur og logistikk. Dette er et arbeid som tar tid. Det er ikke bare å levere inn ei A4-side, sier Dybdal.

Nordnorsk perspektiv

Han og den resterende gruppa som står bak søknaden til alpin-VM har ikke mer enn tida og veien før de skal være klar med en fullverdig søknad.

- Skiforbundet skal motta vårt arbeid i løpet av den neste sesongen, sier Dybdal.

Den daglige lederen i Arctic Race of Norway mener det er viktig å ta på seg de riktige brillene når man ser på arrangementet.

- Dette er et giga-prosjekt som vil få stor betydning for hele Nord-Norge om planene blir virkelighet. Akkurat som med Arctic Race vil et slikt arrangement få store ringvirkninger for hele regionen, sier Dybdal.

Millionbidrag

Onsdag ettermiddag ble det også klart at fire av regionens banker går inn med 3 millioner kroner til søknadsprosessen. Det dreier seg om Harstad Sparebank, Ofoten Sparebank, Narvik Sparebank og Sparebank1 Nord-Norge.

- Dette er noe stort som vi håper skal skje, og en fantastisk begivenhet for regionen. Det å bli norsk søkerby er en stor og kostnadskrevende prosess. Og det er viktig for oss banker å vise at når ikke alt annet i regionen går knirkefritt, så kan vi stå sammen om store løft som dette, sier banksjef i Harstad Sparebank, Tore Karlsen.

Han understreker også at dette må sees på med et regionsperspektiv.

- Narvik er søkerbyen. Men de har også vært tydelig på at dette er hele Nord-Norges prosjekt. Å vise verden bilder fra Narvik kommer til å bli fantastisk Nord-Norge-reklame. Arctic Race of Norway har gått opp løypa tidligere på betydningen av dette. Viktigheten av å samle Nord-Norge rundt spektakulære sportsarrangementer er stor, mener Karlsen.

Bankene går ikke ut med noen nøyaktig delfordeling på hva den enkelte banken bidrar med.

- Men uansett er det naturlig nok snakk om betydelige summer for hver av bankene, sier Karlsen.