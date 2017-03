Det blir færre fakulteter ved UiT, men hvor mange er ikke avgjort

Mandag holdt universitetsstyret et ekstraordinært styremøte. Der skulle de avgjøre om de ønsket å videre utrede en «smal modell» med færre fakulteter enn dagens åtte, eller en «bred modell» med det seks til åtte fakulteter. Universitetsstyret vedtok enstemmig at alternativet om færre fakulteter ved UiT skal ligge til grunn for den videre utredningen.

– Det vil bli færre enn åtte fakulteter ved universitetet, sier Anne Husebekk, rektor ved UiT.

Enstemmig vedtatt

I vedtaket fra universitetsstyret heter det: «Styret finner at en reduksjon i antall fakulteter og bedre campusorganisering vil være et bidrag til å håndtere noen sentrale utfordringer for universitetet. (...) Styret ber om at alternativer til dagens fakultetsstruktur utredes videre. Forslagene må ta hensyn til ulike nivå og campus, og vise hvordan beslektede fagmiljø kan bringes tettere sammen.»

Avgjøres i juni

Først i juni vil det bli avgjort hvor mange fakulteter det skal være ved UiT.

– Om det blir syv, seks eller tre fakulteter vet vi ikke enda. Det er flere eksempler på universiteter med få fakulteter og universiteter med mange. Det er ingen oppskrift på dette. Hadde vi hatt dette ville det ikke ha vært et så oppsiktsvekkende og kontroversielt tema, sier Husebekk.

Utfordrende oppgave

Nå skal en arbeidsgruppe bestående av eksterne med ledererfaring og dekaner ved universitetet utarbeide en videre modell for universitetet med færre fakulteter.

–De skal foreslå hvordan fakultetsstrukturen skal være i fremtiden. Det blir utfordrende for gruppen å komme fram til et forslag som et flertall av dekanene kan stille seg bak, sier Husebekk.

I juni vil universitetsstyret igjen ta stilling til forslaget, eller forslagene, arbeidsgruppen har utarbeidet.

Styrevedtaket

I styrevedtaket, som ble enstemmig vedtatt, står det:

1. Styret mener det er nødvendig og forsvarlig å fullføre prosessen med organisasjonsgjennomgang av UiT – Norges arktiske universitet. Styret finner at en reduksjon i antall fakulteter og bedre campusorganisering vil være et bidrag til å håndtere noen sentrale utfordringer for universitetet. Bedre ressursutnyttelse og faglig utvikling forutsetter at det også gjennomføres andre tiltak i organisasjonen.

2. Styret ber om at alternativer til dagens fakultetsstruktur utredes videre. Forslagene må ta hensyn til ulike nivå og campus, og vise hvordan beslektede fagmiljø kan bringes tettere sammen.

3. Styret forutsetter at innplasseringen av vernepleie, fagområdene samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap som tidligere har vært utredet, blir plassert i den foreslåtte fakultetsstrukturen.

4. Styret anmoder om at viserektormodellen vurderes som alternativ for organisering av campus utenfor Tromsø og samhandling med omkringliggende regioner.

5. Styret ønsker forslag om hvilke fullmakts- og styringsstrukturer, ledelseskrav og møteplasser som skal utvikles som et bidrag til å styre organisasjonen og fremme høy faglig kvalitet innenfor den formelle organiseringen.

6. Mandat for og sammensetning av arbeidsgruppen sendes styret på sirkulasjon.

7. Styret registrerer at forslagene til reorganisering har skapt debatt med sterk involvering av eksterne grupper. Styret oppfordrer ledelsen til å iverksette tiltak som kan bidra til å skape oppslutning og legitimitet om de reformer som nå foreslås.