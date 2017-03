Tatt for kjøring uten førerkort ved Sjøkanten

Lørdag kveld observerte politiet et mann kjørende ved Sjøkanten senter i Harstad. Det var kjent for politiet at mannen ikke hadde gyldig førerkort, og ble derfor stoppet. Mannen erkjente forholdet og vil bli anmeldt

I tillegg til kjøring uten førerkort var det avskiltingsbekjæring på bilen.

Svolvær: Klokken 17:23 ble politiet anmodet av vaktene ved et utested om å hjelpe til da de hadde en veldig beruset person der. Politiet var på stedet og hjalp mannen til ei rorbu i nærheten hvor han hadde tilhold.

Bare en drøy halvtime senere, klokken 17:54 ble politiet oppringt da de hadde problemer med en person i VM-teltet. Det ble meldt om at også denne mannen skulle være veldig beruset. Da politiet ankom hadde vedkommende forlatt stedet.

Narvik: En mann ble lørdag kveld vist bort fra Kulturhuset etter at han hadde oppført seg ufint overfor ansatte.

Svolvær: En person ble lørdag kveld pålagt å holde seg borte fra Svolvær sentrum resten av kvelden på grunn av ufin oppførsel overfor ansatte ved et utested.

Borge: En hest ble påkjørt og såpass skadet at den måtte avlives.

Svolvær: En mann ble innbrakt og satt i drukkenskapsarrest etter å ha vært innom legevakta. Mannen var overstadig beruset.

Narvik: En bil fikk kjøreforbud etter til dels alvorlige mangler. Bilen ble kontrollert i sentrum.

Harstad: Fører i 20 årene ble i morgentimene søndag tatt med av ambulanse for sjekk etter å ha kjørt gjennom autovern og i grøft i Breivika.

Svolvær: Politiet hadde søndag morgen promillekontroll hvor 49 biler ble kontrollert. Det ble ikke meldt om noen overtredelser.