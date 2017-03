Regjeringen vil utrede jernbane i nord, Harstad og Evenes inkludert

Fredag formiddag inviterte Kent Gudmundsen (stortingskandidat H), Kristian Wilsgård (2. kandidat til stortinget Frp), Helga Marie Bjerke (stortingskandidat KrF) og Morten Skandfer (stortingskandidat V) til pressekonferanse om utredning av Nord-Norgebanen i neste NTP (2018-2029).

Nå er det klart at de vil bestille utredning av Nord-Norgesbanen.

- Regjeringspartiene har blitt enige om å bestille en utredning av Nord-Norgesbane fra Jernbanedirektoratet når den neste NTP-en blir klar i juni, sier Kent Gudmundsen.

2 millioner satt av

- Det er satt av 2 millioner kroner til utredningen og det er åpent for å kunne bruke mer enn det ved behov. Det skal brukes tid og ressurser på dette, sier Morten Skandfer.

Behovet er der

Målet er å ha klar utredningen i løpet av de neste fire årene.

- Sist det ble utredet var i 1992, så kunnskapsgrunnlaget vi vil skaffe oss med en ny utredning er veldig viktig. Man vil i løpet av de neste fem årene se en dobling av behovet for godstrafikk innen havbruk og fiskerinæringen i regionen, og derfor må man ta grep nå, sier Helga Marie Bjerke.

Jubel fra Natur og ungdom

- Det er på høy tid å sette julene igang for å utrede en Nordnorge-bane, spesielt med tanke på frakt av store mengder godstransport vil en slik bane ha stor betydning, både for klima og trafikksikkerheten på nordnorske veier, sier 2. nestleder i Natur og Ungdom, Magnus Storvoll Strømseth fra Tromsø i et presseskriv.

Narvik - Evenes - Harstad

Ifølge NRK Troms er bestillingen jernbane fra Fauske til Tromsø i neste Nasjonal Transportplan - bare seks år etter at Jernbaneverket konkludert med at det ikke var lønnsomt nok.

Strekningene som bør utredes, er en bane som går til Tromsø - Tromsbanen - med forgrening fra Narvik via Evenes til Harstad. I tillegg ønsker de å se på muligheten for å bygge en jernbane mellom Krikenes og Rovaniemi i Nord-Finland, melder NRK Troms.