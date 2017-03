Venstre-Jonas knuser Sandras jubel-måling: – Umulig å si at de er nest størst

Meningsmålingen ble gjort i forkant av landsmøte til Senterpartiet som starter til helgen, og Sp er følgelig fornøyd med å ha dratt ifra både Høyre og Frp i Nord-Norge. Det skriver avisa iTromsø onsdag.

– Jeg tror de gode meningsmålingene i nord handler om at folk føler på den massive sentraliseringen dagens regjering står i spissen for. I nord gjelder det særlig innenfor forsvar, kommunereform, utflytting av fiskeriressurser, nedleggelse av lensmannskontor og lokalsykehus, sier Sandra Borch, førstekandidat for Troms Sp i en pressemelding, og fortsetter:

– Dette er grunnleggende viktige tjenester som er viktig for befolkningen i nord, og derfor tror jeg folk ser Sp som en viktig motmakt til dagens regjering.

LES OGSÅ: Senterpartiet sikter mot regjeringsmakt med Ap

– Umulig å si

Mens Sp jubler, er Venstre-politiker og stipendiat for Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging ved UiT, Jonas Stein, mer skeptisk til målingen.

De nasjonale tallene har en feilmargin på 3 prosent hver vei. Feilmarginen når man deler tallene opp i regioner er derimot uklare.

– Uten å ha konkrete tall fra InFact på hvor mange av respondentene som faktisk er fra Nord-Norge, er det umulig å si at Sp er større i Nord-Norge enn Høyre og Frp. Det er totalt rundt 1.000 respondenter på undersøkelsen, og da snakker vi kanskje om at i underkant av rundt 100 av dem er fra Nord-Norge. Da øker feilmarginen betraktelig, til rundt 7,5 prosent i begge retninger, sier Stein til avisa iTromsø, og fortsetter:

– Da ligger Sp på mellom på sted mellom 10,5-25,5 prosentpoeng i Nord-Norge, og det er umulig å si om de faktisk er større enn Høyre og Frp, som vil ha samme feilmargin i denne målingen.

LES OGSÅ: Norsk distriktspolitikk mer vellykket enn den svenske?

Må ha flere respondenter

Stein jobber med statistikk og påpeker at det alltid vil være en feilmargin ved slike undersøkelser.

Han mener man må minst opp i 1.000 respondenter fra Nord-Norge for å kunne si noe konkret om hvem som er størst i landsdelen.

– Dette er uansett en god måling for Sp, men det er veldig klassisk at man bryter ned tallene og går ut på denne måten uten å ha helt kontroll på hva tallene betyr. Man skal være forsiktig med å gå på limpinnen her. Hvis man hadde økt antall respondenter til rundt 1000 utelukkende fra Nord-Norge så hadde man nok kunne fått til noe mer meningsfylt.

- Alle målinger er usikre

Borch tar kritikken til Stein med knusende ro.

- Alle meningsmålinger er jo selvsagt usikre, og jo flere respondenter, jo bedre er undersøkelsen. Samtidig så viser disse tallene at vi skiller oss ut positivt i Nord-Norge sammenlignet med tidligere målinger, og det gir oss kamplyst og mersmak inn mot landsmøtet som vi reiser ned til i morgen. Den nasjonale målingen er tross alt veldig bra og jeg vil tro det blir mange glade ansikt på landsmøtet i helgen, sier Borch til iTromsø.

- Vi satser på at feilmarginen er sånn at vi bikker enda høyere som Jonas referer til, altså at vi ligger nærmere 20 prosent. Det kan tross alt være tilfellet det også.

Kjemper for forsvaret og jernbane

Under helgens landsmøte har Borch og Troms Senterparti planer om å fronte spesielt forsvaret i nord og jernbane til Tromsø som sine to hovedsaker.

- Vi blir å fronte forsvaret i nord og det ser også ut til at vi får med oss Sp nasjonalt til å gå inn for hovedbase for helikopter på Bardufoss. Å få inn jernbane til Tromsø i den neste FTP-en vil også være viktig for oss og noe vi har jobbet hardt for lenge, avslutter Borch.