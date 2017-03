Mange er redd for lydløse biler

Fire av ti mener at de lydsvake elbilene er trafikkfarlige, ifølge undersøkelse.

Men hittil kjenner verken politiet, vegvesenet eller Norsk elbilforening til ulykker der noen er blitt alvorlig skadet etter å ha blitt påkjørt av en elbil fordi den ikke laget lyd.

Foreløpige ulykkestall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for 2016 viser at totalt 23 fotgjengere ble skadet i ulykker der elbil var innblandet. For syklister var tallene 24 skadde.

– De opplysningene vi får fra politiet gir ikke informasjon om årsak, og vi har følgelig ingen indikasjoner på at det skyldes at bilene ikke laget lyd, sier Bente E. Andresen Bjørneby i SSB.

I undersøkelsen YouGov har gjort for Hyundai Norge, svarte 37 prosent at de hadde følt at de har vært i ferd med å bli påkjørt av en elbil fordi de ikke hørte den.

Snart blir det lyd

Om to år blir det påbudt med automatisk, kunstig motorstøy ved lave hastigheter for å unngå påkjørsler.

– Fra 2019 skal alle nye modeller av elbiler, inkludert hybrider, gi en varsellyd når farten er under 20 kilometer i timen. Over denne hastigheten er det lyden av dekk mot underlaget og luftmotstanden vi hører, og ikke motoren, sier produktsjef Øyvind Knudsen i Hyundai Norge‎.

Det amerikanske transportdepartementet sier at de nye reglene, som også skal gjelde i USA, kommer til å avverge cirka 2400 fotgjengerulykker årlig i USA.

Elbilforeningen og Norsk forening mot støy protesterer mot den lovpålagte ekstrastøyen, mens Blindeforbundet kan notere seg en seier.

– De nye EU-reglene slår fast at den kunstige lyden som legges til skal “ligne lyden av en bil med eksplosjonsmotor i samme kategori”. Det vil i praksis si at en stor elbil skal lage lyd som en stor bensin- eller dieselbil, og at en liten elbil skal lage lyd som en mindre bensinbil, sier Knudsen.

Simulerer

Han forteller at alle “elektrifiserte” Hyundai-modeller simulerer motorlyd når farten er lav.

– Lyden kan slås av med en knapp, men den aktiveres likevel automatisk når bilen starter igjen.

Han tror ikke at mange vil ønske å slå av lyden.

– Den høres nesten ikke innenfra bilen. Dessuten lager den ikke så mye lyd at det vil oppfattes som støyforurensing ute, sier Øyvind Knudsen.

Han utelukker ikke at også Hyundai, i likhet med flere andre elbilprodusenter som har vært tidlig ute med å montere ekstralyd, kan bli nødt til å skifte lyd når reglene er helt klare.