Mystisk grums i havna

Hvor grumset kommer fra var onsdag ettermiddag uvisst. Vakthavende på avdeling for vei, vann og avløp i Harstad kommune, Trond Dishington, fikk se videoen fra havna, men kunne på stående fot si hvorfra det hvite grumset kom.

- Røret der grumset bobler fra, er ifølge kommunens rørkart et utløp for overvann, det vil si regnvann og smeltevann. Der er ikke mildvær, så årsaken kan ikke ligge der. Alle pumpestasjoner jeg har oversikt over har normal, eller under normal, vannstand. På stående fot må jeg si årsaken er litt mystisk, sa Dishington ved middagstider onsdag.

- Kan årsaken være graving og grunnarbeider som foregår flere steder i byen?

- Rørsystemet under byen er omfattende og komplisert, men jeg vil ikke peke på noen eventuell sammenheng før nærmere sjekk er gjort, sier vakthavende Trond Dishington.

Ei heller Havnevakta hadde noen god forklaring på grumset i havna i går ettermiddag.

Dominique Guoyot gikk gjennom havna ved 16-tida onsdag ettermiddag. Da hun oppdaget det hvite grumset som bolmet opp i sjøen, laget hun en kort video med telefonen, og sendte Harstad Tidende. Hun lurte naturlig nok hva det var som boblet opp, og håpet at det ikke dreier seg om forurensning.