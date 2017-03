Maria (15) blir hetset fordi hun er feminist: – Det gir meg grunn til å fortsette

– Det er mye seksuell trakassering på skolen det ikke blir gjort noe med, sier Maria Graff (15).

Graff, som går i 10. klasse på Kroken, har laget dokumentarfilmen «Feminister i Tromsø» som har premiere på Tvibit mandag kveld. I filmen tar hun opp temaer som hersketeknikker, trakassering, russefeiringen og barneekteskap.

Blir hetset på skolen

– Jeg møter mye hets på skolen og på nett fordi jeg er feminist og åpen om det. Mange ganger har jeg tenkt at jeg kanskje ikke burde være så åpen som jeg er. De negative tilbakemeldingene jeg får viser jo at feminisme fortsatt trengs. Det gir meg grunn til å fortsette, sier hun.

Sender nakenbilder av ungdomsskoleelever

Graff sier seksuell trakassering er vanlig blant ungdommer i Tromsø.

– Det er gruppechatter på Facebook der gutter deler nakenbilder av jenter i Tromsø. Det er også mye klåing og jenter blir kalt «hore», «bitch» og omtalt som «løs». Det er mest vanlig blant 9. og 10. trinn, sier Graff.

Blir ikke tatt tak i

Graff etterlyser mer fokus på seksuell trakassering blant skoleelever i Tromsø.

– Seksuell trakassering er ikke engang en del av elevundersøkelsen. Hadde det vært det tror jeg mange ville blitt overrasket. Jeg har flere ganger sagt ifra til lærerne. De snakker med de det gjelder, men utover det blir det ikke tatt tak i, sier hun.

Russen i Tromsø er bedre

Nestleder i Tromsø Sosialistisk Ungdom, Maja Lockert (18), er appellant under årets 8. mars markering. Hun er russ og mener russen i Tromsø er bedre enn mange andre steder, men at det fortsatt er behov for en holdningsendring.

– Mange gutter referer til kvinner konsekvent som «tøs» og «skløtte». De snakker om kvinner som om de ikke er ordentlige personer, men kun er ment for å ha sex med, sier Lockert.

Festbrems

Lockert er russ ved Kongsbakken videregående skole. For henne er det vanskeligere å være feminist i russetiden enn ellers.

– Jeg føler meg ofte som en festbrems siden jeg sier ifra om ting som ikke er greit. I russetiden er det mer å si ifra om enn ellers, sier hun.

Solidaritet med andre land

Både Lockert og Graff mener det fortsatt er et behov for å markere 8. mars i Tromsø.

– Det er mye objektivering i Tromsø og kvinner kan ikke ta like stor plass som menn. Det er også viktig å vise solidaritet med andre land. 8. mars er viktig helt til vi har full likestilling i hele verden, sier Lockert.

– Vi må vise hva vi kjemper for i Tromsø, Norge og verden. I appellene kan vi si noe om hva som har gått bra, sier Graff.