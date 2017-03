Nedgang i nybilsalget

124 salg i løpet av årets to første måneder, representerer en nedgang på nærmere 30 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er vesentlig svakere enn landet totalt sett, hvor man snakker om en vekst på sju prosent sammenlignet med foregående år.

2016 ble et svært godt nybilår i Harstad med over 1.000 salg. Da toppet Volkswagen listen med 150 salg, mens Skoda og Toyota havnet et godt stykke bak på henholdsvis andre og tredjeplass. Volkswagen Golf var mest solgte modell, med Mitsubishi Outlander og Skoda Octavia på andre og tredjeplass.

Dette er situasjonen så langt i 2017:

Merketoppen Harstad:

1. Suzuki: 20

2. Volvo: 17

3. Skoda: 13

4. Ford: 11

5. Mercedes: 9

6. Toyota: 8

7. Hyundai: 7

8. Kia: 7

9. Mitsubishi: 6

10. Audi: 5

Modelltoppen Harstad:

1. Suzuki Vitara: 10

2. Suzuki SX-4 S-cross: 9

3. Skoda Octavia: 8

4. Volvo V40: 8

5. Mitsub. Outlander: 5

6. Hyundai IONIC: 5

7. Audi A4: 4

8. Ford Fiesta: 4

9. Skoda Superb: 4

10. Toyota Rav 4: 4