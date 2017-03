- Hvorfor skal den gjemmes bort, inneklemt mellom hotell, vei og leilighetsbygg?

Høyres verdigrunnlag setter enkeltmennesket først. Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Takhøyde i Høyre

Jeg takket ja til nominasjon til kommunestyrevalget i 2011 med et ønske om å bidra til utvikling i samfunnet, vårt samfunn, mitt lokalsamfunn hvor også jeg er innbygger. Jeg valgte meg Høyre fordi verdigrunnlaget treffer meg rett i hjerte, ikke fordi jeg er enig i absolutt alle Høyre sine saker. Det partiet finnes nok ikke, i alle fall ikke for meg. Jeg er stolt over å være medlem av et parti som har takhøyde nok til at det er helt greit å være uenig uten at noen opptrer nedlatende eller respektløs overfor hverandre. Et parti hvor det er mulig å løfte synspunktene inn på de møter der politikk drøftes. Det er også greit å være uenig i sak utad som medlem av Harstad Høyre, slik som Torleif Jørgensen svært tydelig uttrykker i sitt innlegg i HT, da også som medlem av utvalget, ledet av Steinar Nilsen.

Grønn Ottar Håløygs plass og småbåthavn

Jeg er helt enig med Jørgensen om at det er på tide å få grøntareal på området rett opp av det som kommer til å bli en havn med yrende av liv, i dag en parkeringsplass med byens beste utsikt. Når småbåtfolket finner ei trygg gjestehavn og næringslivet profilerer alle de muligheter som ligger innenfor to minutters gangavstand, vil det bli en populær havn å søke til. En grønn ramme gir en naturlig samlingsplass for mennesker i alle aldre og en mulighet til en kultursti hvor man kan gå langs kaipromenaden, nyte kunst og kommune/by historie. All honnør til Harstad Havn som iverksetter innkjøp av flytemolo for å skjerme både rutegående hurtigbåter og gjestende småbåter.

Gammelbrygga

Tidvis i debatten om Gammelbrygga har det undret meg om det er brygga som ønskes vernet eller om det er gått prinsipp i å verne brygga der den står. Det hersker ingen tvil om at tomta har stor verdi. Ettersom kampen har vært ført for denne brygga gjennom mange år, undrer det meg hvorfor ingen ildsjeler kjøpte den da den var til salgs? Svaret er gitt i rapporten, det blir for dyrt, men dersom kommunen betaler brygga og tomta så kan det driftes med et kalkulert overskudd av velmenende ildsjeler og næringsaktører.

Videre undrer det meg at man ikke er interessert i å flytte brygga slik som forslag fremsto i 2015 fra Unge Voksne og fra kommuneplanleggeren i Harstad kommune. Begge alternativene ivaretok bruk av Gammelbrygga i havnemiljø. Ettersom det er bestemt av posisjonspartiene at brygga ikke skal rives og at det skal brukes penger på denne, hvorfor gjemme den bort inneklemt mellom hotell, vei og leilighetsbygg? Hvorfor ikke heller fremheve den slik den fortjener og gjøre den til et praktbygg, et naturlig samlingspunkt? Til og med dagens eier ønsker bidra til flytting av bryggen. Da kan kommunen få den gratis og bli sponset av dagens eier for å flytte den om HT referer riktig. Dersom man hadde tomt til å flytte brygga tidligere, hva hindrer de samme instanser og politikere å flytte den nå? Kommunen kan dermed bruke sine penger til sårt tiltrengt vedlikehold av kommunale bygg og veier som igjen vil styrke kvalitet på de kjerneoppgaver som skal løses.

Prioriteringer

Politikk handler om prioritering hvor ulike interesser settes opp mot hverandre. Sak om gammelbrygga er en slik prioritering. Høyres kommunestyregruppe vil ikke bruke inntil 20 millioner på kjøp av brygga eller rettsak om kjøp av den. Disse pengene vil vi prioritere bruke på skoler, barnehager, sykehjem, kommunale veier, sentrumsplan. Listen er ikke utømmende, behovene er mange. Vedlikeholdsetterslep er stort vi har ansatte som må hente frem vannbøtter når det regner pga vannlekkasje på sine arbeidsplasser. Prioritering er ikke enkelt, har aldri vært det og vil aldri bli det.

Mulighetene er mange og fremtiden er lys. Heldigvis har vi en gruppeleder i Marie Modal som ser dette, er lydhør og som tydelig og klart fremmer kommunestyregruppens synspunkt i alle saker som debatteres i media. Så også sak om Gammelbrygga. Respekt for enkeltmennesket og respekt for annen manns eiendom er grunnleggende for oss i Høyre.

På landsmøtet i 1983 sa Jo Benkow «Vi har mye å kjempe mot, enda mer å kjempe for. Alle problemer til tross, vi er sterke som nasjon, med større muligheter enn de fleste. Tiden er inne til å kvitte seg med mismotet. Vi kan ha tillit til fremtiden hvis vi har tillit til oss selv». Selv om dette handler om nasjonen Norge i presset tid, så treffer det godt lokalt hos oss i dag. Vi er vår egen største fiende. På tide å legge ned stridsøksa mot oss selv og tenke at vi bor i mulighetenes kommune og by. Vi har enormt mye å være stolt av, det kan være vanskelig å se skogen for trær er det noe som heter. Mange av våre innbyggere bidrar svært positivt med initiativ som blir til begivenheter vi alle nyter godt av og som de utenfor kommunen snakker varmt om. Jeg er stolt av kommunen og byen jeg bor i og benytter meg av de muligheter jeg har for å fremsnakke den. Det er masse som er veldig bra selv om det alltid er noe som kan bli bedre- og behovene, ja, de endrer seg med tiden. Det er samfunnsutvikling og endring- og vi må henge med.