Trafikkulykke ved Stetindtunnelen

Hendelsen skjedde nå i ettermiddag, på Fylkesvei 827 i krysset med Europavei 6. Bilen skal ha havnet på taket. Ifølge politiet er det foreløpig ikke registrert andre skader enn et kutt i den ene hånden til ett av barna, men de understreker at helsepersonell er de rette til å vurdere skadeomfanget. To personer ble for øvrig kjørt til Narvik sykehus for sjekk.

Riksvei 827 (Rv827) går mellom Sommarset i Tysfjord og Sætran i Ballangen. Veien (unntatt fergestrekningen) er 39,1 km lang. Veien tar av fra E6 ved Sommarset og går østover til Drag, med ferge over Tysfjorden til Kjøpsvik og videre mot nordøst til Efjorden og nordover langs vestsiden av Forsahavet til Sætran der den møter E6 igjen. Riksvei 827 er et alternativ til E6 via Ulvsvåg.

Selve Stetindtunnelen er 2759 meter lang.