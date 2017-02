Stjernefangeren bør realiseres nå!

Det hevdes i lederspalten i HT lørdag 25.2 at man bør "stoppe en hal" i forhold til Geir Samuelsen sin nye kunstinstallasjon, Stjernefangeren, som er planlagt satt opp på den nye moloen i Harstad havn. Det snakkes om hastverk og lastverk, og at man ikke har en helhetlig politikk på utsmykning av Harstad sentrum.

At man ikke har en helhetlig politikk for utsmykning kan nok være sant, men er det faktisk nødvendig? Jeg ser for meg at dette blir en omstendelig prosess, som kommer til å ta lang tid, og som ikke nødvendigvis gir noe bedre resultat enn de løsninger man ser og planlegger i dag. Dette er vel også i bunn og grunn noe man mer forbinder med totalitære stater bak det gamle jernteppet. Vil minne redaktøren på at det er store planer for kunstinstallasjoner i Harstad sentrum per i dag, som forhåpentligvis blir gode og gjennomtenke løsninger. Det pågår nå ett større utsmykningsarbeid i forhold til kunstinstallasjoner gitt av Statoil, et samarbeidsprosjekt mellom Harstad kommune, Statoil, utbygger av Statoilbygget og Stien Langs sjøen, et prosjekt omtalt i HT så sent som desember 2016. Det er ansatt prosjektleder og det planlegges en rekke installasjoner langs det som kommer til å bli Stien langs sjøen sin trasè gjennom sentrum. Det jobbes nå konkret med en statue som skal stå på Hamnneset, og en større kunstinstallasjon ved Statoilbygget, og flere vil komme etter hvert. Kan ikke se at det har vært snakk om å stoppe dette større prosjektet på noen måte, slik som redaktøren nå tar til ordet for i forhold til Stjernefangeren. Det er kanskje noe sent å holde an nå, slik som redaktøren tar til ordet for. Men ja, man kan involvere, gjøre fornuftige vurderinger underveis og tenke seg om. Men hvorfor være så pessimistisk ,nølende og lite villig til å la kunsten blomstre?

Når det gjelder Geir Samuelsen og hans kunstverk, det være seg Selsbanes seil eller Stjernefangeren, så mener jeg at disse installasjonene er og vil bli en berikelse for kultur, hverdags og turistbyen Harstad. Vi har også sett kunstnerens flotte statue i Vika, hvor det nå stopper både biler og turistbusser, for å ta bilde av han Asbjørn i fjæra. Hvorfor ikke lage en større versjon i sentrum ? Og på Bjarkøy hvor både han Asbjørn og æ har sine røtter . Nei peis på, om det seg være lysende trær på kaia, lys på tv-tårnet, julepynt , ny " fot" til hvalrossen, et tagget parkeringshus, kunstinstallasjoner på Stien langs sjøen og statuer foran sykehjem. Noen vil alltid være uenige og noen vil alltid støtte slike prosjekter og tiltak. Det er i bunn og grunnen kunstens natur, nettopp det å få oss til å undres, gledes og kanskje gjøre noen av oss sinte. For Harstad vil en økt utsmykning av sentrum og omlandet bare være av det gode, både for oss som bor her hver dag og de som kommer på besøk. Takk til deg Geir Samuelsen, for den kreative sjel du er, som får ting til å skje i byen vår.

Geir Bornø, ingen kunstkjenner, men ihuga harstadværing og optimist.