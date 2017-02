Bil mot elg ved flyplassen

Rett før klokken 19 søndag kveld fikk politiet melding om elgpåkjørsel i Evenes. Hendelsen fant sted like nord for flyplassen. Det er relativt store skader på bilen, ingen personskade. Viltnemda varslet, opplyser Midtre Hålogaland poltidistrikt på twitter søndag kveld. Like etter får de melding om bil mot elg ved Blokken i Vesterålen, ingen personskade, viltnemda varslet, opplyser politiet søndag kveld.

Ved 20-tiden søndag kveld er den ny melding om bil mot elg ved Svorvika, noe skader på bil, ingen personskade. Viltnemda varslet, melder poltiet søndag kveld.