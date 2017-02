To biler i grøfta

To varebiler skal fredag ettermiddag ha havnet i grøfta i Kvæfjord kommune, melder en billist til ht.no i ettermiddag.

Det har skjedd på en strekning med snødekke. Det var rett etter en sving at bilene har havnet utenfor veibanen.

En bergingsbil var fredag ettermiddag på plass for å dra bilene opp av grøfta.

Politiet hadde i går ettermiddag ikke fått melding om hendelsen.

- Det er ofte at bileiere ordner dette selv når det ikke er snakk om personskader eller at bilene er til hinder for annen trafikk, opplyser politiet.