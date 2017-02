Fylkesordfører i Finnmark Runar Sjåstad, fylkesrådsleder Cecilie Myrseth i Troms og fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland reagerer sterkt på forslaget.



- Ulogisk og udemokratisk, oppsummerer de tre.

Regjeringen har blitt enige med Venstre og KrF om nye regioner. Nord-Norge skal ha to, ikke tre fylker som i dag.



- Dersom Stortinget vedtar dette, så må vi sette oss ned for å finne en modell i nord. Men denne vil jo ha svært liten forankring i folket, mener topplederne i de tre fylkene.



De har mange spørsmål.



- Hvorfor vil de fire partiene ha endringer i Nord-Norge når Møre og Romsdal og Rogaland skal bestå. De klarer jo ikke engang selv å si hva de mener med Nord-Norge, sier Myrseth og understreker:

-På tross av at vi har ulik inngang til denne reformen er dette et useriøst forslag.





Tilfeldig

Sjåstad mener det hele fremstår tilfeldig.



- Det er avgjørende at denne type reformer har bredest mulig flertall på Stortinget. Det virker ikke som om hverken lokalt demokrati eller at de folkevalgte på Stortinget har vært viktige i arbeidet med denne reformen.



Norvoll anmoder regjeringen om å lytte.



- Stortingspolitikerne må ikke misbruke sin makt til å fjerne befolkningens mulighet til å påvirke viktige beslutninger i det norske samfunnet. Det er farlig, poengterer Norvoll, i en felles pressemelding.





Tydelige

De tre fylkeslederne ber regjeringen være tydeligere på hva som ligger i reformen.

- En viktig årsak til at mange fylkesting har sagt nei til sammenslåinger i Norge skyldes at det har vært lagt opp til dårlige prosesser fra regjeringen, påpeker Sjåstad.

- Samtidig er det sånn at forslaget som ligger på bordet fra de fire partiene har svært lite overføring av myndighet til regionene, sier Tomas Norvoll.

Svarer

Regjeringen, KrF og Venstre, har blitt enige om at flere oppgaver skal ut til fylkene. I en felles pressemelding listes følgende opp som nye oppgaver som vil bli vurdert overført til de nye regionene:

• Infrastruktur – ansvar for tilskudd til private lufthavner, kjøp av innenlandske flyruter, statlige fiskerihavner, koordinering av utbygging av digital infrastruktur.

• Næringsutvikling : tydeligere rolle overfor virkemiddelapparatet for næringsutvikling og harmonisering av den regionale organiseringen av disse aktørene, økt ansvar mht behandling av akvakultursøknader, videreføring av regionale forskingsfond, forsøk med ansvar for Regionale næringsprogram for landbruket.

• Utdanning og kompetanse: ansvar for samordning av behov og tilrettelegging for etter- og videreutdanning. Videre vil nye regioners ansvar inngå i vurderinger i pågående prosesser: ansvar for offentlige fagskoler, ansvar og rolle mht kvalitetsutviklingstiltak innen grunnopplæringen, regionenes og regionale kompetansestrategiers rolle overfor UH-sektorens Råd for samarbeid med arbeidslivet.

• Det tas sikte på overføring av ansvar for tilskudd innen kulturområdet og ansvar for kulturinstitusjoner med et regionalt nedslagsfelt.

• Det foreslås å overføre fylkesmannens ansvar og rolle innen friluftsliv, og deriblant tas det sikte på å overføre ansvar for statlig eide og sikrede friluftsområder.

• Det foreslås en substansiell overføring av oppgaver og ansvar fra Riksantikvaren innen kulturminneområdet.

• Det vil vurderes hvordan regionene kan innta en sterkere rolle i integreringsarbeidet gjennom de oppgaver og ansvar de har i dag.

• Det vil vurderes egne bestemmelser for regionenes medvirkning ved beslutninger om lokalisering av statlige arbeidsplasser.