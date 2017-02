Fylkesting vedtok fergetakster

Saken ble behandlet av fylkestinget tirsdag.

1. Fylkesrådet opprettholder sitt vedtak i sak 263/16, og vil gjennomføre innføringen av nytt

takstregulativ for fergene i Troms med virkning fra 22.03.2017.

2. Inntektsvirkningen av omleggingen av takstregulativet for ferger vil bli evaluert i

forbindelse med fastsetting av prisene for kollektivtrafikken for 2018. Det kan også være

nødvendig å gjøre vurderinger av dette i sammenheng med budsjettoppfølgingssak.

3. Jfr. Fylkesrådets vedtak i sak 263/16 gjøres følgende endringer i «regulativ for fergepriser i Troms fylke», som trer i kraft 22.03.2017.;

1) Pkt. 1.3. Betaler 50 % av ordinær pris i hht første ledd.

2) Pkt. 2.2. Rabatt endres fra 20 % til 30 %.

Pkt. 2.3. Rabatt endres fra 20 % til 30 %.

3a) pkt. 2.4 skal lyde:

Bedrifter kan, for kjøretøy som bedriften rår over enten ved å eie eller lease, inngå fakturaavtale (etterskuddsvis fakturering av fergebilletter). Slik fakturaavtale fordrer en bankgaranti på minimum kr. 10 000 overfor Troms fylkeskommune. Garantien kan utløses for å dekke forfalte krav på betaling av fergebillett, når betalingsfristen for kravet er oversittet med 2 måneder.

Bedrifter med avtale om etterskuddsvis fakturering gis 40% rabatt på fergeprisen.

3b) pkt. 3.1 skal lyde:

For kjøretøy inntil 6 meter innføres periodebillett for 30 dager i alle samband som takstregulativet er gjort gjeldende for (jfr. pkt. 1.1.).

Periodebillett er kun gyldig i det samband billetten er kjøpt for og kan ikke benyttes ved reise i annet samband. Periodebilletten er personlig og kan ikke overdras til eller benyttes av andre enn den billetten er utstedt til.

Prisen på periodebillett 30 dager fastsettes tilsvarende prisen for 24 reiser til full pris i det aktuelle sambandet. Periodebilletten gir adgang til et ubegrenset antall reiser i 30 dager fra første gang billetten er benyttet.

Dette kommer det fram av vedtaket i fylkestinget tirsdag 21. februar.