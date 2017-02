Fylkerådet vedtok fergetakster

Saken ble behandlet av fylkesrådet tirsdag. Fylkesrådet har justert tidligere vedatte takster.

- I vedtatte takster forsvinner personbilleteringen. Det vil si at en som passasjer i bil ikke betaler som passasjer i bil, opplyser fylkesråd Prestbakmo.

Nå er det kun kjøretøy som billeteres. Det er fylkestinget som ha vedtatt fjerning av personbilletering.

- Fylkeskommunen vil fra 2019 få 90 millioner kroner mindre i året fra staten for å drive båt og ferge i Troms, etter at dagens regjering foreslo det og stortingsflertallet vedtok det i behandling av nytt inntaktssystem for fylkeskommunen i 2014, opplyser Prestbakmo.

- I dag bruker vi i Troms 303 millioner kroner på båt og fergedrift i Troms, opplyser Ivar B Prestbakmo, fylkesråd samferdsel og miljø i Troms.