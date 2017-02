Evenes nærmere Narvik

KrF har sagt nei til all tvang, men Venstre sikrer regjeringen flertall for at 12 kommuner blir slått sammen mot sin vilje. Dermed er Evenes en av kommunene som nå kan havne i en storkommune mot svenskegrensa, melder NRK tirsdag kveld.

Etter det NRK erfarer har forhandlerne langt på vei landet en avtale, og ifølge våre kilder blir følgende kommuner slått sammen mot sin vilje:

Evenes: Narvik, Ballangen og Tysfjord skal slå seg sammen. Behovet for kunnskapssamfunn rundt Evenes flystasjon og ønsket om en sterk kommune i regionen kan gjøre at stortingsflertallet vil ha med Evenes her, skriver de i sin analyse over Evenes framtid i en ny kommune.