Skal minnes med "Glemt"

Det sier Simone Grøtte. Danseren og koreografen fra Lakselv har påtatt seg oppgaven med å sette opp en forestilling som Grøtte kaller «den glemte krigshistorien». Danseforestillingen har fått navnet «Glemt». Den skal settes opp i Lillesalen tre ganger de to første festspilldagene.

– Glemt er en av våre største co-produksjoner på årets festspill. Det er viktig for oss som kunstprodusent å legge til rette for nye prosjekter i det frie feltet i nord, samtidig som vi er svært bevisste på at nettopp denne forestillingen også bidrar til å løfte fram en historie fra vår egen landsdel som har blitt marginalisert og oversett altfor lenge, sier festspilldirektør Maria Utsi.

I forestillingen «Glemt» vil publikum få innblikk i den brutale nordnorske krigshistorien gjennom dans, objekter og autentiske lydopptak fra en fortiet fortid. Blant annet forteller Simones bestefar om hva han husker fra krigen.

– Hvorfor står det så lite om krigen i nord i skolebøkene? Hvorfor har jeg ikke tidligere spurt mer om min bestefars krigsopplevelser? Historien vår har vært med på å forme de vi er i dag og jeg tror det alltid er noe å lære av fortiden. Krig ser dessuten dessverre ut til å være et evig aktuelt tema. «Glemt» er mitt bidrag til å huske, utdyper Grøtte.

Simone Grøtte er blant annet kjent for den kritikerroste forestillingen «Mannen som stoppa hurtigruta». Arbeidet bærer sterkt preg av hennes nordnorske og samiske bakgrunn, der dette veves inn et moderne uttrykk både i tematikk, scenografi og musikk.

– Vi har store forventninger til at «Glemt» blir en sterk opplevelse, sier Maria Utsi.