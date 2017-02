Prestbakmo stiger i gradene i Sp

I dag la Senterpartiets valgkomité fram sitt forslag til nytt sentralstyre, med forslag på gjenvalg av hele partiledelse på partiets landsmøte 23-26 mars i Trondheim. Eneste nye inn i sentralstyret er Ivar B Prestbakmo fra Troms, som vært vara representant til sentralstyret siden 2014.



Jeg setter selvsagt stor pris på å bli foreslått inn som fast medlem i partiets sentralstyre, sier Ivar B Prestbakmo, til daglig fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms. Etter å ha vært vararepresentant til sentralstyret sida 2014 er det ekstra hyggelig å nå få muligheten til å bidra politisk i partiets sentralstyre som fast representant med et nordnorsk ståsted, sier Prestbakmo.



Både mitt daglige politiske virke som Fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms, men og mine 14 år som Ordfører i Salangen burde være gode erfaringer å ha med seg i sentralstyret, og jeg ser absolutt fram til å bidra med et sterkt nordnorsk ståsted, avslutter Prestbakmo.

- Sentralstyret i Senterpartiet har lagt eit solid grunnlag for ei vidare positiv utvikling av partiet både politisk og organisatorisk. Det er derfor eit offensivt sentralstyre med ein svært populær leiar Trygve Slagsvold Vedum i spissen, som valgkomiteen no innstiller til attval på, seier Olav Urbø, som legg til at heile innstillinga frå valkomiteen er einstemmig.





Valgkomiteens forslag til sentralstyret 2017-2019 (alle valg er for to år):



Leder:

Trygve Slagsvold Vedum, Hedmark, gjenvalg



1. nestleder:

Ola Borten Moe. Sør-Trøndelag, gjenvalg



2. nestleder:

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, Akershus, gjenvalg



Styremedlemmer:

Bengt Fasteraune, Oppland, gjenvalg

Sigrid Brattabø Handegard, Hordaland, gjenvalg

Kathrine Kleveland, Vestfold, gjenvalg

Gro Anita Mykjåland, Aust-Agder, gjenvalg

Bjarne Undheim, Rogaland, gjenvalg

Ivar B. Prestbakmo, Troms, ny



Vararepresentanter:



Geir A. Iversen, Finnmark, ny

Karoline Bjerkeset, Sogn og Fjordane, gjenvalg

Tomas Iver Hallem, Nord-Trøndelag, gjenvalg

Kari Anne Sand, Buskerud, ny

Bjørg Sandkjær, Oslo, gjenvalg

Tron Kallum, Østfold, ny