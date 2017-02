I kveld kan vi bli truffet av polart lavtrykk

Det er ventet fra liten til full storm og kraftige snøbyger i Vesterålen og Troms fredag kveld.

Meterologisk institutt melder at det er en mulighet for at et polart lavtrykk kan treffe land.

Den sterkeste vinden ventes å komme fra mellom vest og nordøst, med vindstyrke liten storm 22 til full storm 25 meter per sekund.