Stoppet ruspåvirket sjåfør

En mann i 20 årene siktet for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand i Vågan kommune. Vedkommende ble onsdag formiddag pågrepet etter å ha vært innblandet i et trafikkuhell i Kabelvåg. Siktede er fremstilt for blodprøve ved 11-tiden i dag, opplyser politiet i Midtre Hålogaland politidistrikt på twitter.