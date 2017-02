Oppstart for langrennskarusell

Alle fra 15 år og oppover kan delta, uansett alder og fysisk form.



For at du skal bli best mulig forberedt tilbyr vi gratis grunnleggende smørekurs (21.2) og gratis grunnleggende teknikkurs (22.2) i forkant av første renn, melder Kjell Søreide i Troms Bedriftsidrett i Harstad.



Meld deg på karusellen og kurs under 'Påmelding' i menyen til venstre på bedriftidrettens hjemmeside.



Alle renn utenom det første, som er på en torsdag, gjennomføres på tirsdager kl. 19.00 i perioden 23. februar til 4. april. For å gi deg smørekunnskap og bedre teknikk i forkant av første renn, gjennomføres første renn på en torsdag, opplyser Søreide-



Stilart på alle renn er klassisk.



Alle starter samtidig (fellesstart).



Elektronisk tidtaking med chip pålimt på deltakers faste startnummer. Ved målpassering legges resultatliste på www.bedriftsidretten.no/troms og www.eqtiming.no



For å få god flyt i rennavviklingen og for at du raskt og effektivt skal få hentet startnummeret ditt ber vi om at du melder deg på senest dagen før ditt første løp. Startnummer utdeles på ditt første renn. Du beholder ditt faste startnummer gjennom hele karusellen.

For mer informasjon sjekke nettsidene til bedriftsidretten.

Terminliste 2017

Dag/dato Kl. Sted Stilart Distanse * Kommentar Torsdag

23.02 19.00 Folkeparken Klassisk 3,3 km og 6,6 km Tirsdag

14.03 19.00 Kilbotn skistadion Klassisk 3 km og

6 km Tirsdag

21.03 19.00 Folkeparken Klassisk 3,3 km og 6,6 km Tirsdag

28.03 19.00 Kilbotn Skistadion Klassisk 3 km og 6 km Tirsdag

04.04 19.00 Folkeparken Klassisk 3,3 km og 6,6 km





Når du melder deg på velger du kort (3 og 3,3 km) eller lang distanse (6 og 6,6 km).