Hurtigbåt stoppet av is i sundet

Det har også vært driftsstopp på ferga mellom Stangnes i Harstad og Sørrollnes i Ibestad. Ifølge Norled går ferga i normal rute igjen fra 1530-avgangen.

Is i sundet

Hurtigbåten med avgang fra Harstad søndag ble besluttet kansellert, etter meldinger om is i Gisundet, etter at et mildvær avløste en langvarig frostperiode i helga.

Både ettermiddagsbåten og kveldsbåten til Tromsø er kansellert. Bussen som er satt opp i stedet går fra Harstad klokka 1930, med bussbytte på Setermoen, samt Buktamoen, for passasjerer som skal til Finnsnes.

Fra Tromsø blir det buss for båt med avgang klokka 2000 fra Prostneset, bussbytte på Buktamoen for pass. til Finnsnes, og Setermoen for passasjerer til Harstad.

Fra Finnsnes er avgangen klokka 2120 til Buktamoen. Bussbytte. Passasjerer til Harstad bytter buss også på Setermoen. Passaasjerer til Tromsø blir med samme buss (Buktamoen - Setermoen - Tromsø).

Problemvær

Reisende fra Finnsnes til Tromsø kan reise via Lysnes eller Tennskjær dersom rute 4 går i kveld (væravhengig).

Avgang fra Finnsnes kl 20:15 rute 380 til Lysnes, eller kl 20:25 rute 305 til Tennskjær.

Troms Fylkestrafiikk tar forbehold om vær. Mildvær og storm fra Lofoten og nordover skaper flekkvise vanskelige forhold.