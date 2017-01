- Vi var sjanseløse. Plutselig sto elgkua der.

Det sier eieren av bilen som natt til søndag kolliderte med en velvoksen elgku.

Det er stup mørkt. Klokka er fem på morrakvisten og det er regnvått på svart asfalt. De fem personene i Mitubishien har kjørt fra byen og er akkurat kommet over Nordvikmyra, cirka ved nedkjøringa til Nordvika. Da smeller det.

- Farta var cirka 60 kilometer i timen. Vi så ingenting før det smalt. Jeg har selv jobbet med ettersøk av elg, men det er første gang jeg opplever noe slikt. Det var nesten uvirkelig at det skjedde så raskt, sier eieren av bilen. Han hadde overlatt rattet til en kompis, og bak satt det tre passasjerer. Ingen personer ble skadd i påkjørselen.

- Hva med elgen?

- Den ble liggende i grøfta, og var så hardt skadd at den døde etter cirka ti minutter. Vi ringte politiet og varslet om hva som hadde skjedd, og de sa fra til viltnemda som kom etter et kvarter. De tok jobben med å fjerne dyret. Svært effektiv og ryddig jobbet, sier bileieren som er glad for at det gikk bra.

- Vi priser oss lykkelig over at alle fem kom fra dette uskadd, sier han.