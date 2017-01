Gleder oss veldig!

- Jeg forventer at de vi overraske både oss og publikum.

- Det sier festspilldirektør Maria Utsi. Festspillene i Nord-Norge har valgt scenograf Mari Lotherington (28) fra Tromsø og artist Silje Halstensen (26) fra Bodø som årets festspillprofiler.

- Festspillene ønsker å reflektere nordlig identitet gjennom å skape nye historier fra nord. Et sjangeroverskridende samarbeid, både mellom årets festspillprofiler og med andre kunstnere, kan gi helt nye og uttrykk.

Satser ungt

Vi vil nå bruke satsingen på festspillprofiler til å løfte frem og samarbeide med unge kunstnere fra nord. Tidligere har det i stor grad vært etablerte kunstnere som har fått denne muligheten, mens fokus nå er å inspirere til nyskaping og utvikling – blant annet gjennom å øke variasjonen i typen profiler og sammensetningen av dem. Slik kan vi bidra til nye kunstneriske prosjekter fra nord. I tillegg kan våre historier få større synlighet og rekkevidde, sier Utsi.

Ny dimensjon

Scenograf Mari Lotherington er fra Tromsø, og avslutter nå sin mastergrad på Kunsthøgskolen i Oslo. Hun startet sin profesjonelle karriere på et av de store teatrene i Liverpool, og har senere jobbet med en rekke nordnorske profiler som Eirik Fauske, Mari Bø og Silje Solheim Johnsen og Maja Bohne Johnsen.

- Som nyetablert visuell kunstner, som jobber med performativ kunst, tenker jeg at jeg kan bidra med en ny dimensjon som festspillprofil. I motsetning til mange scenografer, som også er billedkunstnere og jobber mye alene, har jeg fokus på scenografi som fag i seg selv og samarbeidet som oppstår mellom scenograf og utøver, prosjektleder og publikum, sier Mari Lotherington.

Disse kommer også til festspillene:

Gleder meg veldig

Silje Halstensen fra Bodø har markert seg stort med bandprosjektet Bendik, som har utviklet seg siden hun var musikkteknologistudent ved NTNU i Trondheim. Som ungkunstner under Festspillene i 2011 viste hun allerede et stort potensial. Halstensen fikk nasjonal oppmerksomhet gjennom Bendiks deltakelse i Urørtfinalen på NRK P3 i 2012 og Spellemann-nominasjon i kategorien Årets Indie-album 2014. Hun har fått svært god mottakelse for sine album og er nominert til Spellemann i kategorien Årets popsolist 2016.

Halstensen ser frem til å sette i gang med arbeidet med forestillingene til årets festspill.

- Jeg gleder meg veldig og er spent på hvordan det blir å være festspillprofil. Det betydde mye å være ungkunstner, og det ga meg et løft akkurat da jeg trengte det. Timingen for å være festspillprofil er perfekt nå. Jeg ser frem til å gripe utfordringen og videreutvikle mitt kunstnerskap, sier Silje Halstensen.