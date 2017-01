Slutt med møter og få noe gjort

Dette skriver Mats Persson, førsteamanuensis ved seksjon for organisasjon og ledelse, Høgskolen i Østfold i en kronikk på nettstedet forskning.no.

For noen år siden hevdet den nederlandske sosiologen Wilbert van Vree at ledere bruker stadig mer tid på møter. Møter er blitt så selvsagt i vårt daglige arbeid at vi nesten ikke kan forestille oss hvordan vi skulle klart oss uten. Man kan få inntrykk av at møter er den eneste måten vi kan koordinere arbeid på slik at vi kan øke effektiviteten og produktiviteten i norske organisasjoner.

Samtidig kan vi snakke om møtemani. Dette er et uttrykk Jonas Gahr Støre brukte i forbindelse med toppmøter i internasjonal politikk for noen år siden i en artikkel i Harvard International Review. Han mente det var for mye snakk og for lite handling. Dette førte til at man faktisk oppnådde mindre enn man ellers ville gjort. Det finnes all grunn til å tro at dette også gjelder i norske organisasjone, meldes det på nettstedet forskning.no nylig.