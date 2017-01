Bil kjørte av veien

En bil har kjørt av veien like sør for Bjerkvik rundt klokken 14.30 mandag. Det var to personer i bilen, begge er ute av bilen, melder politiet mandag ettermiddag. To biler skal ha vært involvert. En person er sendt til Narvik sykehus for sjekk, opplyser politiet på twitter mandag ettermiddag.