Når villdyret våkner

Spørsmålet er betimelig i en tid hvor vi ser at stadig flere hunder er på vidvanke. Nærmest på daglig basis, og ofte flere ganger om dagen, melder politiet på Twitter at hund savner eier, eller motsatt. Man kan forklare og bortforklare, men den usminkede sannhet er at eieren ikke har sin firbente venn under tilstrekkelig oppsikt og kontroll.

At dette kan få alvorlige konsekvenser, har vi sett flere eksempler på. For ikke mange dagene siden kunne vi dessverre bringe nyheten om at en hund hadde tatt seg inn i en saueinnhegning og lemlestet og drept to dyr. Et ferskere eksempel har vi fra forrige helg, da en løshund jaget en elg på havet i sentrum av Harstad. Også flere bønder rapporterer om til dels store tapstall på sau, der årsaksforholdet trolig er løshunder utenfor eiers kontroll.

Fra tid til annen går bølgene høye i debatten om båndtvang på Hinnøya. Vi har ikke til hensikt å blåse nytt liv i denne diskusjonen, da den i bunn og grunn ikke har noen relevans. I stedet skal vi forholde oss til Lov om hundehold, som er tindrende klar: «Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Blant annet skal hundeholderen søke å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre.»

De tre ferske tragediene vi refererer til, viser med all tydelighet at noen har et lemfeldig forhold til lovverket. Og at dette er utbredt, fremgår av politiets logg. Mange kan trolig takke flaksen for at de har unngått å bli stilt til ansvar. En hund er et dyr, uansett hvor mye den er menneskets beste venn. Det er også en god grunn til at loven presiserer at hundeeier skal vise særlig aktsomhet der det er barn. Tenk på det neste gang verdens snilleste hund slippes løs for en rask luftetur.