Kinesere nordover for å lære havbruk

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) ser enorme muligheter i et Kina som åpner seg for norsk sjømat. På Arctic Frontiers i Tromsø møtes de to sjømatgigantene for å videreutvikle samarbeid.

Nordområdekonferansen Arctic Frontiers kan komme til å spille en viktig rolle i å få fart på sjømatsamarbeidet. En rekordstor kinesisk delegasjon skal trakteres som om de var IOC-pamper med rett til å tildele olympiske leker.

Flere av de 22 kinesiske delegatene som kommer til Tromsø har allerede blitt traktert i et stille laksediplomati i Gratangen og på Andørja i Sør-Troms i juni i år.

Laksediplomatiet som gir håp om fiskevekst i Kina.